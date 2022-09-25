Казахстанские пограничники задержали сбежавших от мобилизации россиян

Их передадут российской стороне

В Казахстане задержаны трое россиян, перешедших границу вне пунктов пропуска. Свои действия они объяснили желанием уклониться от частичной мобилизации в России, сообщил Комитет национальной безопасности Казахстана.

Россиян задержали в Костанайской области. После опроса и других необходимых мероприятий их передадут российской стороне.

После объявления частичной мобилизации 21 сентября СМИ писали о пробках на границе с соседними странами, а авиакомпании распродали билеты на ближайшие прямые рейсы в Стамбул, Ереван и Баку.

При этом во многих российских военкоматах, в том числе, московских наблюдаются очереди из добровольцев, которые, не получив повесток, желают принять участие в спецоперации по защите граждан Донбасса.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто служил в армии и имеет соответствующий опыт.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"