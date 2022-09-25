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Германия испугалась передавать танки Украине

19:19
  • воскресенье
  • 25 сентября 2022

Об опасности такого шага заявил канцлер Шольц

Германия отказалась поставлять танки на Украину. Канцлер Олаф Шольц в интервью американскому изданию The New York Times назвал это опасным шагом.
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"Это очень опасный конфликт. Мы хотим поддержать Украину таким образом, который не обострит ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", - сказал Шольц.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявил, что Германия не хочет отправлять Украине современные танки, не посоветовавшись с союзниками.

После начала спецоперации по защите Донбасса западные страны начали поставки военной техники на Украину. Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении американских ракетных установок, европейских бронемашин и другой техники.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

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