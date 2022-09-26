Представлены данные по явкам на референдумах в ЛДНР, Запорожье и Херсоне

Голосование проходит на фоне постоянных провокаций со стороны Киева

Референдумы о вхождении в состав России можно считать состоявшимися в трех регионах - в ДНР, ЛНР и в Запорожской области. Явка, по данным местных избиркомов, превысила 50%. При этом в Донецкой и Луганской республиках свои голоса уже отдали более двух третей избирателей. В одном проценте от необходимого барьера - Херсонская область. Чтобы сделать исторический выбор, у жителей есть еще два дня. Референдумы проходят на фоне постоянных провокаций со стороны Киева.

Гостиница, где проживали российские журналисты, превратилась в руины. Здание в центре Херсона обстреляли из американской установки HIMARS. Погиб общественник Алексей Журавко и его охранник. Точный ракетный удар, по данным спецслужб, готовился заранее и наносился по разведданным и наводке представителей НАТО.

Главная цель - запугать людей и сорвать референдум, но голосование продолжается. Два взрывных устройства сработали в Бердянске. В Мелитополе взорвался автомобиль. Погиб гражданин Украины. При нем найдено приписное свидетельство ВСУ. По предварительной версии, мужчина был диверсантом, готовившим теракт. Председателю участка в Мелитопольском районе бросили в окно бутылку с зажигательной смесью - никто не пострадал. Энергодар и соседние населенные пункты тоже под обстрелом. За сутки ВСУ выпустили шесть десятков снарядов.

Удар по Ивановке, небольшому населенному пункту, был нанесен в 2 часа ночи, видимо, из крупнокалиберной артиллерии. В полностью разрушенном здании находилась пекарня, магазин и небольшое кафе. Совсем рядом - двухэтажный жилой дом. Окна выбиты, и только чудом никто не пострадал. В селе пришлось эвакуировать один из избирательных участков. Но сорвать референдум не получилось. Запорожская область продолжает голосование. Первое и сразу судьбоносное решение сегодня приняли молодые люди, которым только исполнилось 18 лет.

В монастыре святого Саввы голосование устроили в кабинете настоятеля монастыря. Выездная комиссия с переносным ящиком принимала всех, у кого есть удостоверяющий личность документ с пропиской в одном из четырех регионов, где проходит референдум. В обители - много беженцев с подконтрольного Киеву Донбасса. За ходом голосования следят международные наблюдатели. Их поражает активность избирателей и безопасность.

Деа Надер, международный наблюдатель из Венесуэлы: "Все кто меня знали, думали, что опасно приехать. Но в первую очередь я хочу сказать, что безопасность нашей группы обеспечена, везде нас охраняют, чтобы ничего не случилось. Я благодарю российскую армию за это".

В ЛНР работают выездные комиссии. Перед автобусом, в котором развернут мобильный пункт, собрались очереди. Активно голосуют и в ДНР. В Макеевке и вовсе устроили флешмоб, чтобы показать всему миру, какой выбор делают местные жители.

На Херсонщине явка составила 48%. В Запорожской области - более 50%. В ЛНР и ДНР проголосовали три четверти избирателей.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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