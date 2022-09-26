Контрнаступление на Запорожскую область обречено на провал

Пытаясь сорвать проведение референдумов, украинские националисты усиливают обстрелы освобожденных территорий. Этой ночью из американских HIMARS боевики нанесли удары по городу Рубежное в ЛНР, выпущено шесть ракет. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Сигнал воздушной тревоги звучал и в Новой Каховке Херсонской области. Зафиксированы шесть атак.

Кроме того, за час неонацисты пять раз открывали огонь по Донецку и Макеевке. Били по населенным пунктам из тяжелой артиллерии, в том числе и снарядами натовского калибра. По территории ДНР за последние сутки радикалы выпустили 200 различных боеприпасов.

Днем и ночью ВСУ терроризируют мирных граждан - 12 ракет натовского калибра выпустили по алчевскому Центру матери и ребенка. Беременные женщины полдня провели в подвале.

Артиллерийские подразделения ЛНР выполняют боевые задачи. Получив координаты врага, экипажи выдвигаются на позиции.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: Ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Анновка Донецкой народной республики уничтожено до 50-ти боевиков и 28 единиц военной техники. Сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики. Потери противника составили свыше 50-ти боевиков.

Армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли существенный урон более чем 200 объектам врага, в том числе по пусковой установке РСЗО HIMARS и в районе Новоселовки - по установке "Оса-АКМ". Сбиты два украинских МиГ-29, которые были переоборудованы под применение американских противорадиолокационных ракет HARM.

Ополченцы сбили украинский беспилотник "Фурия", который корректировал огонь ВСУ по рынку в Донецке. Благодаря слаженной работе, удалось избежать жертв среди мирного населения.

ВСУ готовят контрнаступление на Запорожскую область с форсированием Днепра. Операция явно обречена на провал, ведь на этом участке фронта сконцентрированы российские подразделения артиллерии, так что у ВСУ нет никаких шансов построить понтонные переправы и высадить десант. Под Николаевым ВСУ пытались пойти на прорыв российских позиций. Но под шквальным огнем мгновенно потерпели поражение. Забыв о подбитой технике, бросились наутек, теряя на ходу раненых.

Оставляя свои позиции, ВСУ минируют дороги, жилые дома, школы. Бойцы проверяют проселочные дороги, обочины. За российскими связистами националисты ведут постоянную охоту и пытаются получить доступ к данным. Ведь расчеты обеспечивают всеми видами связи командные пункты. Передают секретную информацию.

"Сигнал шифруется, так что это очень сложная задача, у них нет такой техники, чтобы перехватить этот сигнал", - рассказывает Иван, начальник радиорелейной станции.

Прибыв на место, экипажи должны в кратчайшие сроки установить антенные поля, проложить линии связи и настроить оборудование.

Анастасия Мартынова, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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