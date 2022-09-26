Минобороны показало видео работы ударных вертолетов Ми-28 и Ми-24

На задание вылетают парами - по две машины

Министерство обороны России показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-28 и Ми-24. Экипажи наносят значительное огневое поражение противнику, уничтожая живую силу и легкобронированную технику.

На задание вылетают парами - по две машины. Идут на предельно малой высоте, чтобы остаться незамеченными для вражеских средств ПВО. Затем кабрирование - резкий набор высоты - и пуск неуправляемых авиационных ракет. Цели успешно поражены, летчики возвращаются на базу.

Ударные Ми-24 , которые получили название "Крокодил", также сопровождают и прикрывают санитарные вертолеты Ми-8, выполняют ряд других функций.

Олег, командир вертолета Ми 24: Поисково-спасательные задачи были - выполняли. Сопровождение десантно-транспортного вертолета. Ну и санитарные задачи выполнял. В воздухе работать всегда сложно, никогда просто не было. Ориентируемся, принимаем решение, что делать. Есть определенная тактика, которую мы выполняем.

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