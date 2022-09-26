Названы имена новых героев спецоперации

Группа под командованием майора Александра Пудкова отразила две попытки захвата командного пункта

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе СВО на Украине.

Рядовой Алексей Газдович с товарищами остановил националистов, которые пытались прорвать нашу оборону. Отбивая вражеские атаки, Алексей уничтожил три единицы бронетехники противника, а огнем из крупнокалиберного пулемета заставил пехоту неприятеля отступить. Потерь среди наших бойцов допущено не было.

Группа под командованием майора Александра Пудкова отразила две попытки захвата командного пункта. В ходе боя с превосходящими силами радикалов ликвидированы два танка, три БМП и до 20 националистов. Противнику нанесен существенный урон.

Сержант Александр Виноградов огнем из гранатомета уничтожал неприятеля, который пытался вернуть утраченные позиции. А когда один из наших военнослужащих получил тяжелое ранение, Александр, рискуя собой, сумел вытащить его из-под обстрела и оказать первую помощь.

Отделение сержанта Алексея Богатырева вызвало на себя огонь радикалов, чтобы дать возможность нашим войскам вынести с поля боя раненых. Прикрывая товарищей, десантники уничтожили 12 врагов и вывели из строя бронетранспортер. Потерь среди бойцов подразделения Алексея нет.

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