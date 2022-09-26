Республиканцы не горят желанием тратить на Киев еще больше денег

Берлин не хочет поставлять танки на Украину из-за высокого риска полномасштабного конфликта между Россией и НАТО - с таким заявлением накануне выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Кроме того, Киев в ближайшее время может лишиться и серьезной помощи со стороны Вашингтона. Американские СМИ предупреждают - такой сценарий возможен в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

Поддержка Украины Вашингтоном трещит по швам. Это констатирует американская газета The Wall Street Journal. Дело в том, что многие республиканцы в Палате представителей все чаще задаются вопросом: а не лучше ли будет потратить деньги на решение внутренних проблем, которых и так хватает. А сдачу, к примеру, направить на будущую борьбу с Китаем. Финансирование Киева в долгосрочную перспективу партии красных явно не входит.

Демократы, а вместе с ними и киевский режим, опасаются, что если на ноябрьских промежуточных выборах республиканцы все же отвоюют себе большинство в Конгрессе, то новая власть попросту перекроет все денежные потоки в Восточную Европу. Администрация Байдена призывает не паниковать: военная помощь Украине не прекратится. Белый дом анонсирует, что будет содействовать передаче ВСУ боевых машин на основе советских Т-52. Впрочем, их пользу украинская армия тоже ставит под сомнение: оказывается, имеющиеся у них типы боеприпасов к таким танкам попросту не подходят.

Тянет с поставками и Германия. Олаф Шольц продолжает раздавать интервью различным изданиям. В беседе с New York Times канцлер в который раз подчеркнул: Украину Берлин, безусловно, поддерживает, но вот отдавать свои танки не будет.

"Мы поддерживаем Украину. Но мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО. Это было бы настоящей катастрофой", - сказал Шольц.

Новоиспеченная премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, напротив, призывает своих коллег не бояться никакой эскалации на континенте и вообще не слушать, что там говорит российский президент. Самое главное сейчас - уверенным курсом двигаться по пути санкционной политики в адрес Москвы и продолжать накачку Украины оружием, считает она. При этом сама госпожа премьер вместе с должностью явно перехватила у своего предшественника еще и умение попадать в скандалы. Оказалось, что, еще будучи главой Форин Офиса, женщина активно растрачивала бюджетные средства. В том числе на покупки в футбольном магазине клуба "Норвич сити", ярой фанаткой которого она является.

В фанатском магазине клуба, который играет во втором дивизионе английской футбольной лиги, было произведено два платежа. Первый - на сумму 1318 фунтов стерлингов 21 октября, второй - 523 фунта 21 марта, когда Трасс еще была главой британского МИД. Кто производил указанные платежи и что было куплено - выяснить не удалось.

Еще больше обвинений в адрес госпожи Трасс содержится в открытом письме члена парламента от лейбористской партии Эмили Торнберри. Ей пришлось даже опубликовать обращение в соцсетях, так как первоначальные запросы предоставить отчет, представители МИД королевства оставили без ответа.

"Как Министерству иностранных дел удалось потратить 4333 фунта стерлингов на два похода в парикмахерскую? Почему расходы ведомства по картам госзакупок подскочили с сентября прошлого года на 45%? И почему они не отвечают на эти и еще десяток сопутствующих вопросов?", - говорится в письме.

Лондон вместе с Брюсселем сейчас гораздо пристальнее следят за Апеннинским полуостровом. В Италии правоцентристская коалиция в составе партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия" набрала 44,53% по итогам выборов в Сенат (верхнюю палату парламента) после обработки более чем 90% бюллетеней. Что касается выборов в Палату депутатов, то на них правоцентристы набирают 44,34%.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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