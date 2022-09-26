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На акции протеста в Кишинёве звучали лозунги в поддержку России

09:27
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

На улицы вышли тысячи противников действий властей Молдавии

В Кишинёве накануне в ходе многотысячной акции сторонников оппозиции звучали лозунги в поддержку России. Митингующие обвинили власти в нежелании провести переговоры с Москвой о более выгодных условиях по поставкам газа.

Цены на голубое топливо  в республике резко выросли после ограничений, введённых Евросоюзом. Протестующие считают, что президент и правительство не способны справиться с кризисом. Свидетельство тому - рекордная за 20 лет инфляция.

Участники акции потребовали досрочных выборов и организовали палаточный лагерь у президентского дворца, хотя полиция и пыталась этому помешать.

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