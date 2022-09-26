Сотни тысяч человек по всему миру пострадали из-за разгула стихии

По всему миру бушуют тайфуны

Мир во власти непогоды. Мощный тайфун Нору на Филиппинах стал причиной гибели пяти спасателей. Они находились на катере у одного из островов, когда по нему ударил шторм. Скорость ветра в эпицентре составила 195 километров в час. По предварительным данным, стихия затронула более 3 тысяч человек. Почти 150 семей эвакуированы в пункты временного размещения. Приостановлена работа около полусотни портов.

215 авиарейсов в воскресенье отменены на Канарских островах. Ураган "Эрмина" вызвал перебои с электричеством, мощные ливни затопили жилые дома и автострады, повалены сотни деревьев. Отменены занятия в школах.

В Канаде приступили к ликвидации последствий разрушительного шторма "Фиона". Там свыше полумиллиона человек остались без света. Волнами смыло в море десятки зданий на побережье. Сорваны крыши домов, повалены рекламные конструкции, затоплены дороги. В ряде районов объявлен режим ЧС. Нынешний шторм уже называют мощнейшим за всю историю страны. На восстановление потребуются месяцы.

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