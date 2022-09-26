Уголовка вместо штрафа: что грозит за нападение на контролера паркинга

Несколько случае нападения произошло в Москве

Уголовное дело вместо штрафа за неправильную парковку. В Москве задержан мужчина, напавший на контролера городской службы, фиксирующей нарушения со стороны водителей. Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы. И это далеко не первый подобный случай.

Юго-восток столицы, 19 сентября. Мужчина выражений не выбирает, с оскорблениями накидывается на пешего инспектора парковки. В ход идут и кулаки. Все фиксирует видеорегистратор, который закреплен на форме контролёра. Поэтому найти нападавшего полиции не составило труда. В отношении него возбудили два уголовных дела - за применение насилия в отношение представителя власти и за его оскорбление. Суд уже удовлетворил ходатайство следствия.

Аналогичный случай произошел и на прошлой неделе в Басманном районе Москвы. Мужчина гулял с собакой, увидел девушку контролёра, которая фиксировала закрытые строительной пеной госномера на его автомобиле. Сначала отговаривал инспектора составлять протокол. Потом толкнул в спину и разбил рабочий планшет. На этого мужчину тоже завели уголовные дела.

"Нарушители, которые ведут себя агрессивно по отношению к контролерам при исполнении ими должностных обязанностей, оскорбляют их или применяют силу, будут нести за это уголовную ответственность в соответствии со статьей 318 УК РФ. Максимальное наказание по которой - до 10 лет лишения свободы. И по 319 статье", - заявил Филипп Конюхов, пресс-секретарь ГКУ АМПП.

А вот для честных водителей поводов волноваться за неправильно оформленную парковку стало меньше. Хотя еще недавно получить штраф можно было из-за своей же невнимательности или неудачного стечения обстоятельств.

— Был момент, когда 5 минут ровно ушло на то, чтобы оплатить парковку и прислали штраф 5 тысяч рублей.

— Там впритык все произошло. И штраф пришел. Проблема даже не в этом, возможно, что они и правы. Просто проблема в том, что мы хотим оспорить, хотели. И у нас не получается, потому что это практически невозможно сделать в электронном виде. Там отовсюду вышвыривает. Это надо ногами куда-то ехать.

Теперь в приложении "Парковки России" появилась возможность исправить время парковки.

"Если вы забыли запустить парковку или ошиблись со временем старта, просто запустите новую парковочную сессию, дождитесь ее окончания и затем в специальном меню приложения измените время старта парковки", - сообщила Мария Майорова, начальник управления развития парковочного пространства города Москвы.

Удобство новой опции приложения москвичи уже протестировали.

— Я очень удивилась, когда увидела и вот воспользовалась. Гуляли с ребенком на площадке и у меня буквально, может, минут 15 я не отследила, поскольку была занята. Потом я продлила, поскольку я там же стояла. Поэтому это удобно, да.

Но бдительность терять не стоит. Воспользоваться изменением данных в парковочной сессии можно всего один раз в сутки и не чаще 3 раз в месяц.

Екатерина Гоголева, Сергей Долгих, Константин Чурашов, "ТВ Центр".

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