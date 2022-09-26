У США есть план на случай применения Россией ядерного оружия

Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен
Госсекретарь США в интервью CBS ответил на вопрос о наличии у Вашингтона плана действий на случай использования Россией ядерного оружия на Украине.
"Да, план есть", - сказал дипломат.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россию ждут некие катастрофические последствия в случае применения ядерного оружия.
Джо Байден прежде обвинил Москву в нарушении основных принципов хартии Объединенных Наций и пренебрежении обязательствами по нераспространению ядерного оружия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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