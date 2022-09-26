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У США есть план на случай применения Россией ядерного оружия

07:39
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен

Госсекретарь США в интервью CBS ответил на вопрос о наличии у Вашингтона плана действий на случай использования Россией ядерного оружия на Украине.

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"Да, план есть", - сказал дипломат.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россию ждут некие катастрофические последствия в случае применения ядерного оружия.

Джо Байден прежде обвинил Москву в нарушении основных принципов хартии Объединенных Наций и пренебрежении обязательствами по нераспространению ядерного оружия.

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