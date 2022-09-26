ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Япония расширила антироссийские санкции

08:08
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Расширен "черный список" компаний

Япония вводит новые санкции против России, передает РИА Новости со ссылкой на Министерством экономики, промышленности и торговли этой страны.

Япония ответила России на выход из договора о безвизовых поездках на Курилы
Европу предупредили о катастрофических последствиях антироссийских санкций

"Наша страна в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учетом мер, предпринятых ведущими странами, вводит меры по запрету экспорта и другие операции с определенными компаниями. С 26 сентября наша страна вводит запрет на экспорт и другую деятельность в отношении 21 организации", - сказано в сообщении.

Уточняется, что вводятся меры, в частности, против "Машприборинторга", НПО "Эталон", АО "Энергия" и НПО "Салют". Кроме того, Япония ввела запрет на экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Японии
Флаг Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.