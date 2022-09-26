Япония расширила антироссийские санкции

Расширен "черный список" компаний

Япония вводит новые санкции против России, передает РИА Новости со ссылкой на Министерством экономики, промышленности и торговли этой страны.

"Наша страна в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учетом мер, предпринятых ведущими странами, вводит меры по запрету экспорта и другие операции с определенными компаниями. С 26 сентября наша страна вводит запрет на экспорт и другую деятельность в отношении 21 организации", - сказано в сообщении.

Уточняется, что вводятся меры, в частности, против "Машприборинторга", НПО "Эталон", АО "Энергия" и НПО "Салют". Кроме того, Япония ввела запрет на экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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