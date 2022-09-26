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Польша перестала пускать россиян с шенгеном через морские и воздушные порты

08:17
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Варшава хочет "обезопасить себя от прямых угроз общественному порядку"

Сегодня россиян с шенгенскими визами, выданными третьими странами, перестали пускать в Польшу через воздушные и морские гавани. Запрет начал действовать с этого понедельника.

Официальная Варшава объясняет свою позицию стремлением обезопасить себя от прямых угроз общественному порядку. Через автодорожные КПП наших соотечественников с шенгеном перестали пускать еще на прошлой неделе.

К дискриминационным действиям присоединились  Литва, Латвия и Эстония. Ограничения касаются российских туристов, представителей бизнеса, спорта и культуры. Ряд еврочиновников одобряет такую позицию. В нашем МИД неоднократно заявляли, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю, тем не менее, оставляет за собой право на ответные меры.

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