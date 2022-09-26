Опубликовано видео работы в зоне спецоперации расчетов ЗРК "ТОР-М2"

Круглосуточно российские комплексы ПВО сканируют небо

Министерство обороны показало, как работают в зоне спецоперации расчеты ЗРК "ТОР-М2" Западного военного округа.

Кадры, полученные от ведомства, - лишнее доказательство того, как наши зенитчики обеспечивают войскам сверхнадежную защиту от воздушных объектов противника.

Круглосуточно российские комплексы ПВО сканируют небо. Вот первой ракетой уничтожен беспилотник радикалов. Также от расчетов нашего ЗРК не смогут укрыться самолеты, вертолеты и даже баллистические ракеты противника.

"ТОР" способен обнаружить одновременно 40 целей на расстоянии в несколько десятков километров и поразить их.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"