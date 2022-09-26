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Сразу в ряде регионов России идет резкое похолодание

10:10
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

В горах Сочи наступила настоящая зима

Сразу над несколькими регионами России идет борьба циклонов. В Челябинской, Курганской областях, в Пермском крае на смену аномальной для этого времени жаре идет резкое похолодание с сильными осадками.

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Одними из первых это почувствовали жители Свердловской области. Екатеринбург утром накрыл первый осенний снегопад. Температура воздуха оказалась на 6 градусов ниже нормы. К ночи же еще сильнее подморозит.

Необычную картину в эти дни можно было наблюдать и на юге. В горах Сочи наступила настоящая зима. Красную Поляну завалило снегом. Правда, в ближайшее время он растает. Уже сегодня там плюс 13 градусов.

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