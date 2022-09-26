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На выборах в Италии победили правоцентристы

09:00
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Демпартия не преодолела психологический барьер 20%

По итогам выборов в итальянский Сенат (верхнюю палату парламента) 44,53% набрала правоцентристская коалиция в составе партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия", сообщается на сайте МВД страны.

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На выборах в Палату депутатов правоцентристы набирают 44,34%.

Как пишет ТАСС, лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони, скорее всего, будет предложена кандидатом на пост главы правительства. В его формировании примут участие союзные партии "Лига" и "Вперед, Италия".

Левоцентристская коалиция во главе с Демократической партией набрала 26,25% в Сенате и 26,45% в Палате депутатов. При этом Демпартия не преодолела психологический барьер 20%.

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