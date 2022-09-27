Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

Стрельцам светит джекпот, а Овнам следует подумать о своем здоровье

Овны

Поставьте на первое место свое здоровье, причем не только физическое, но и ментальное. Жалеть себя не нужно, а вот забота и профилактика будут как нельзя кстати.

Тельцы

Вы получите огромное удовольствие от удачного шопинга или похода в салон красоты. Прелесть этого дня в том, что деньги будут не только уходить, но и приходить!

Близнецы

Любовь, романтика, развлечения, успехи в учебе - вот далеко не полный список подарков от звезд. Тем, кто вдруг приуныл, помогут шопинг или новая прическа.

Раки

В семейных отношениях может пробежать холодок, но если его не заметить, будет даже лучше. День хорош для заказа товаров в интернете, поиска информации и документов.

Львы

Один из лучших дней года для тех, кто ищет способ больше зарабатывать. Старые связи помогут вам заключить контракт, выиграть тендер или найти заказчиков.

Девы

Ретро-Меркурий в вашем знаке сегодня соединяется с Венерой и заручается поддержкой Плутона. Беспроигрышная комбинация для тех, кто умеет извлекать уроки из прошлого. Анализируйте и делайте выводы.

Весы

Вам удастся найти дом своей мечты, способ увеличения жилплощади или покупателей для дачи. А вот в тайные любовные отношения вам лучше не вступать, поверьте звездам!

Скорпионы

Плутон снова герой дня, и у вас еще несколько шансов добиться своих целей. Отдавайте предпочтения делам и темам, с которыми вы уже хорошо знакомы.

Стрельцы

Держитесь крепче за стол или стул: звезды обещают вам не просто деньги, а большие деньги. Оказавшись в нужном месте в нужное время, вы сорвете джекпот!

Козероги

Плутон в вашем знаке сегодня дружит с Венерой и Меркурием, одаривая вас влиянием и возможностями. Это позволит добиться успеха там, где раньше не удавалось.

Водолеи

Ваш Сатурн сегодня обладает немалым потенциалом и настроен решительно. Будьте активны, действуйте на опережение, и успех не заставит себя ждать. Ваши близкие будут вами гордиться.

Рыбы

Для денежных дел время еще не пришло, а вот отвоевать свое место под солнцем вам под силу. Не бойтесь рекламировать свои услуги или таланты, это нормально!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"