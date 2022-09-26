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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен

09:20
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Он действует с 24 февраля

Росавиация сообщила, что режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 октября 2022 года", - сказано в сообщении.

Полеты временно ограничены в том числе в аэропорты Анапы, Белгорода, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя.

Режим ограничения полетов действует с 24 февраля.

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