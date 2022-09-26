В военкомате в Усть-Илимске произошла стрельба

О ситуации рассказал губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что в Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате.

"Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан", - уточнил губернатор.

Он также выразил надежду на то, что врачи сделают все возможное для спасения жизни военкома.

"Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие", - заключил Кобзев.

Уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия завели после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске, сообщили в Следственном комитете.

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