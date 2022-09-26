Российская артиллерия бьет по нацистам на самом сложном оперативном участке

Это Харьковский фронт, где ВСУ каждый день бросают в атаки новые резервы

Союзные войска успешно пресекли попытку наступления ВСУ в направлении Красного Лимана. А под Херсоном российская авиация уничтожила колонну техники, в том числе иностранного производства. Удары по позициям противника также наносят при помощи самоходных установок "Малка". Атаки с воздуха отражают расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор".

Дивизион самоходных установок "Малка" разворачивается в поле. Экипажи вводят координаты целей, переданных воздушной разведкой. Выбирают угол стрельбы. Командир вызывает расчеты по рации.

Залпы следуют один за другим. Российские артиллеристы уничтожают боевиков на самом сложном сегодня оперативном участке. Это Харьковский фронт, где ВСУ каждый день бросают в атаки новые резервы. Пытаются захватить Красный Лиман. Но встречным огнем дивизионы пресекают продвижение пехоты, бронетехники и ведут контрбатарейную борьбу.

Несколько прорывов на позиции российских войск и ополченцев ВСУ предприняли сразу на трех участках: Краснолиманском, Донецком, Карповском. Но во всех случаях эти броски отбиты.

"Задачи - выезд, занять огневые позиции и тем самым нанести как можно больше урона противнику и уничтожить цель, боевой дух на высшем уровне", - заявил командир артустановки "Малка".

Наступление мотострелков от атак с воздуха прикрывают зенитно-ракетные комплексы "Тор". Поиск воздушных целей идет на ходу. Чуткие радары видят в небе до 40 разных объектов врага. От маломерных дронов до баллистических ракет. Опыта начальнику дивизиона не занимать. На его личном счету - 14 сбитых беспилотников. А еще "Точки-У", которые националисты выпускают по Херсону, Запорожской области и Донбассу. По ракетам экипажи бьют без промаха. Как правило, чтобы ликвидировать угрозу, хватает одного выстрела.

"По телевизионно-оптическому визиру мы определяем, требует ли дополнительного поражения эта цель или нет. В хорошую погоду можно не только определить, что за тип, можно даже увидеть и заводской номер данного изделия", - рассказал Тимур, начальник расчета ЗРК "ТОР-М2".

А вот - еще дрон, сбитый российскими ПВО над Донецком. Это "Фурия" - разработка украинского оборонпрома. С его помощью нацисты наводили на город американские гаубицы и обстреливали мирные кварталы. Теперь одним воздушным шпионом ВСУ стало меньше.

Под Угледаром и Павловкой украинские формирования пытались перейти в контрнаступление, форсировать реку. Но едва танки националистов въехали на мост, как по ним открыли огонь российские вертолеты. Звено ударных Ми-28 и Ми-24 делают залпы ракетами. В итоге только на этом участке ВСУ потеряли 4 танка и две БМП.

Еще одну колонну техники российская авиация уничтожила под Херсоном. Вдоль обочин - несколько броневиков НАТО, поставленных киевскому режиму из Голландии. В направлении Марьинки пятая бригада Народной милиции отбила у нацистов крупный опорный пункт. Боевики сбежали, бросив оружие - десятки автоматов и противотанковых установок типа NLAW. Теперь эти трофеи ополченцы применят против самих карателей. Вот очередной удар в районе Невельского. Залпами минометов, скорректированными с воздуха, ополченцы уничтожили линию укреплений и с десяток боевиков.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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