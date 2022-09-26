Ситуация с ценами на газ в Европе остается взрывоопасной

Многие владельцы компаний стоят сегодня перед тяжелым выбором

Новые санкции против России утвердила Япония. В черный список попали больше 20 организаций, связанных с оборонной промышленностью. Очередной, восьмой по счету, пакет рестрикций готовит Запад. Хотя некоторые страны, например, Германия озаботились положением собственных дел и заговорили о проблемах населения.

Венгерские издания пытаются разобраться, какие же еще санкции готовят на Западе в отношении России. Речь идет уже о восьмом пакете, в который, видимо, собираются запечатать ограничительные меры в отношении тех, кто причастен к организации референдумов в ЛДНР. Сегодня Япония в свой список неугодных внесла 21 организацию, связанную с оборонной промышленностью, а также ввела запрет на поставки в Россию товаров, имеющих отношение к производству химического оружия. Двойные подходы к ситуации на Украине - привычное дело. США, например, не скрывают своей активной помощи ВСУ.

"Соединенные Штаты предоставили оружия на сумму более 15 миллиардов долларов, включая системы ПВО, сотни артиллерийских орудий, сотни тысяч, если не миллионы, артиллерийских снарядов. И мы способствовали передаче танков от союзников по НАТО, у которых есть танки советских времен, на которых обучались украинцы, мы будем продолжать все это делать", - заявил Джейк Салливан, помощник президента США по нацбезопасности.

В Германии, впрочем, уже сообщили, что поставки танков на Украину приостанавливают. Сейчас у правительства есть задачи поважней. Немцы недовольны бесконечной "оружейной благотворительностью" и энергетической политикой правительства. Берлинское телевидение решило продемонстрировать открытость к проблемам населения - дискуссию устроили в прямом эфире. Получилось, правда, не так, как планировали. Вот цитата оттуда: "Я очень зла, серьезно, вы тут все красиво стоите в круге. Я уверена, что сегодня в ваших квартирах тепло и уютно, а у многих людей тепло дома не будет. Но все остальные могут уже просто стать бездомными. Пришло время задавать вопросы тем, кто зарабатывает на кризисе!".

Коммунальные счета шокируют рядовых немцев. Но правительство всерьез рассматривает возможность ввести еще один налог - на газ. Чтобы покрыть дополнительные расходы, которые понесли импортеры топлива. Речь идет о сумме в 36 миллиардов евро. Правда, идея не встретила поддержки Министерства финансов.

Ситуация с ценами на газ в Европе остается взрывоопасной. Во Франции стремительно растет спрос на дрова. А вот 50-летний житель баварского Мюльдорфа решил согреть свою квартиру с помощью… мангала. Он и его семья чудом не погибли.

Из-за высоких счетов на энергию и роста стоимости жизни в Великобритании набирают популярность "коммуналки". Владельцы домов предлагают свободные комнаты постояльцам. Бытовые проблемы сказываются и на промышленности. Многие владельцы компаний стоят перед выбором: закрыться или перенести производство в другие страны.

Неудивительно, что такой европейский бизнес готовы принять в США. Там не упустят момент поживиться за счет налогов. Ведь Штаты и сами переживают не лучшие времена. Инфляция, преступность и сильное недоверие к правительству. Выражают его открыто. Спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси пришлось досрочно завершить свое выступление на открытии музыкального фестиваля. Она попыталась рассказать собравшимся про изменение климата и сокращение выбросов углерода. Однако в ответ услышала свист толпы.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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