Правые побеждают на выборах впервые после Второй мировой войны

В Италии ждут исторических перемен. На парламентских выборах партия власти потерпела сокрушительное поражение. На фоне глубочайшего экономического кризиса победу одержала правоцентристская коалиция. Впервые премьером может стать женщина, а политический курс - резко измениться.

На передовицах итальянских газет - портреты Джорджи Мелони. Лидера партии "Братья Италии" называют новой хозяйкой палаццо Киджи, резиденции главы правительства. Официальные данные выборов еще не озвучены, но уже очевидно: правоцентристская коалиция одержала убедительную победу.

"Для многих людей эта ночь стала, несомненно, ночью гордости, ночью слёз, объятий, мечтаний и воспоминаний. И эта ночь - не финишная черта, а отправная точка. С завтрашнего дня мы должны показать, чего мы стоим. Если нас призовут возглавить страну, мы сделаем это для всех. Наша цель - объединить итальянцев", - заявила сама Мелони.

Событие эпохальное: правые побеждают на выборах впервые после Второй мировой войны. При том, что на предыдущих партия Мелони набрала лишь четыре процента. Урок был извлечен: "Братья Италии" вошли в коалицию с правой "Лигой Севера" и партией "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони. Но главными причинами поражения нынешней власти стали события последних лет: пандемия и антироссийские санкции настолько сильно ударили по стране, что доверие итальянцев к собственному правительству достигло нижайших отметок.

Уровень разочарования и усталости показала рекордно низкая явка. Избиратели опасаются: даже если в Риме захотят перемен, ключевые решения все равно будут принимать в Брюсселе. Успех правоцентристов был настолько очевиден, что в "головном офисе" ЕС пошли на беспрецедентный шаг. Глава Еврокомиссии заранее пригрозила: если выборы пройдут "не так, как нужно", ЕС примет в отношении Италии некие "конкретные меры". Однако заявление госпожи фон дер Ляйен, возможно, сыграло на руку правым: наглядно проиллюстрировав вмешательство Брюсселя.

Впрочем, какой будет политика нового правительства, сказать пока трудно. Прежних министров в нем не останется. А "серым кардиналом" в прессе называют 85-летнего Берлускони, который выступает за укрепление национальной экономики, ослабление американского влияния и налаживание связей с Москвой.

Сама Джорджа Мелони, впрочем, уже заявила: в отношениях с Россией особых изменений не предвидится. Но вот вопрос отправки вооружений Киеву, что вызывает бурные протесты в итальянском обществе, возможно, будет пересмотрен. Первое заседание нового парламента намечено на 13 октября.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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