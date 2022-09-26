В США готовятся к удару тропического шторма "Иан"

Тем временем на Канарских островах бушует мощный ураган "Эрмина"

Более полумиллиона человек без электричества и целые города в воде - стихия бушует в Атлантике и Тихом океане. В Канаде приступили к восстановительным работам после мощнейшего за всю историю страны урагана. В другой части света действует разрушительный тайфун "Нору". Он уже пронесся над Филиппинами и сейчас движется в сторону Японии.

На затопленных улицах транспорт глохнет прямо на ходу, люди пробираются вброд по пояс в воде. Так сейчас выглядит провинция Булакан. Самый мощный с начала года тайфун обрушился на центральную часть Филиппин. Порывы "Нору" достигали "взрывной интенсивности" - скорости до двухсот километров в час. К удару стихии власти готовились заранее, жителей эвакуировали из наиболее опасных зон в прибрежных районах в пункты временного размещения. Однако от мощного удара стихии пострадали почти 3 тысячи человек.

"Воды на улицах и в моем доме очень много. Наши вещи тоже затоплены и уничтожены, вода поднималась ночью, пока люди спали. Нам нужна помощь: еда, вода и лекарства", - говорит местный житель.

Пятеро спасателей погибли во время шторма. Они находились на катере у одного из островов. Сейчас приостановлена работа около полусотни портов.

А на Канарских островах бушует мощный ураган "Эрмина". Из-за непогоды отменили более двухсот авиарейсов. Тысячи людей остались без света. Ливни затопили жилые дома и автострады. Повалены сотни деревьев.

Режим ЧС объявлен и в США. Жители Америки готовятся к удару тропического шторма "Иан". Люди запасаются водой и продуктами. И с ужасом слушают прогнозы синоптиков. Шторм пройдет над центральной частью Карибского моря и юго-западнее Ямайки - над Каймановыми островами, а затем приблизится к западной части Кубы. NASA отложила намеченный на завтра запуск ракеты-носителя в рамках лунной миссии.

Тем временем в Канаде ликвидируют последствия разрушительного шторма "Фиона". Десятки домов на побережье огромными волнами буквально смыло в море. Все, что осталось от зданий, - обломки. Спасатель рассказывает: "Мы видели, как дом просто полностью сорвало волной с фундамента. И, на самом деле, позади меня был дом, прямо там, где мы стоим, а теперь он полностью исчез, мы видели, как он ушел под воду".

Разрушены десятки зданий на побережье. Повалены рекламные конструкции, затоплены дороги. Больше полумиллиона человек остались без света. Во многих районах объявлен режим ЧС. Этот шторм уже назвали мощнейшим за всю историю Канады. На восстановление потребуются месяцы.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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