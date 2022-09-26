Пригожин признал, что в 2014 году создал ЧВК "Вагнер"

Бизнесмен объяснил, почему скрывал свою связь с бойцами

Предприниматель Евгений Пригожин перестал отрицать связь с частной военной компанией "Вагнер".

"Оркестр" появился в 2014 году, как батальонная тактическая группа. Пригожин лично участвовал в создании организации. Почти всем предприниматель занимался сам: от поиска специалистов до чистки оружия.

По словам бизнесмена, он долгое время не ассоциировал себя с ЧВК, чтобы не подставлять бойцов отряда.

"Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью – чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма", - приводит его слова пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин подчеркнул, что благодаря смелости бойцов этой группы кардинально поменялись судьбы граждан ДНР и ЛНР, получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран.

"Эти парни – герои <… > Стали одной из опор нашей Родины. Ни секунды не моргнув и не усомнившись, надо жить или погибнуть", - подчеркнул предприниматель.

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