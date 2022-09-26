Выбор в пользу России: Киев не в силах остановить референдумы

Явка в Донбассе уже превысила 75%

Референдум о вхождении в состав России можно считать состоявшимся во всех четырёх регионах. В Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях явка превысила 50 процентов. В четвертый - предпоследний - день голосования избирательные участки продолжают работу, несмотря на обстрелы.

ВСУ выпустили по Донецку ракеты, оснащенные минами "Лепесток". Атакуют и Горловку. О взрыве сообщают власти Мелитополя.

Четвертый день референдума в Донбассе начался с очередного обстрела. ВСУ ударили по центру Горловки. Ранения получили двое детей. В ЛНР пострадал избирательный участок. В избиркоме сообщили, что сохранили все документы.

"Шесть снарядов попало в один наш участок референдума, который находился в 10 школе. В связи с чем было принято решение переместить все комиссии на резервный участок", - сообщила Елена Кравченко, председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР.

Киев не в силах остановить голосование. Явка в Донбассе уже превысила 75%. В Донецке свой выбор сделала мама первого ребенка референдума. Ее сын родился утром 23 сентября. Отец сейчас на фронте. Семья передает видеопривет.

Голосуют и в России. В основном - беженцы с территорий Донбасса, подконтрольных Киеву. Это те, кто остались без жилья или ушли из прифронтовых городов. Валентина Алексеевна из Красного Лимана, когда узнала, что в Белгороде есть представители избирательной комиссии ДНР, решила проголосовать.

"За то, чтобы области наши были за Россию, чтобы нам было спокойнее жить. Над нами поиздевались очень хорошо. Украина лишила нас всего - и Родины, и земли, и дома", - говорит она.

В Запорожскую область приехала новая группа международных экспертов. Наблюдатели из Африки и Южной Америки увидели, как проходит выездное голосование.

Кулекани Мондли Скосана, международный наблюдатель из ЮАР: В наших странах СМИ показывают совершенно другое, показывают негативную информацию о референдуме. Но мы видим, что это совершенно не так, что здесь все основано на принципах демократии. Референдум можно считать прозрачным и легитимным.

Энрике Домингес, международный наблюдатель из Бразилии: Я умею немножко говорить по-русски, и поэтому я могу говорить и с людьми, которые голосуют. И они все говорят, что это момент очень ожидаемый. Они приходят, они голосуют, они не боятся, они просто свободные.

Массово голосуют работники различных организаций. Комиссия с переносными ящиками приезжает прямо на предприятия. Это удобно, безопасно и без отрыва от производства.

"Это объединение наших народов, я надеюсь, что все-таки верховный главнокомандующий России примет решение о том, чтобы наши области, которые братские, были в составе Российской Федерации. Мы очень на это надеемся", - высказываются люди.

А вот так комиссию встречают в Энергодаре - в форме времен Великой Отечественной. Здесь голосуют за возможность, не боясь, чтить память предков. В референдуме приняла участие и старейшая жительница Запорожской области. В этом году Александре Сергеевне Цыплаковой исполнилось 104 года.

Активность избирателей в регионе высокая. Выбор сделали уже более 50% жителей. Собранные за день бюллетени перемещают из переносных ящиков в плотно закрывающиеся сейф-пакеты. На каждом представлены номер участка, дата и подписи членов комиссии. Вскроют пакеты только 27 сентября при подсчете голосов.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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