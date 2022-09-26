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В школе Ижевска произошла стрельба, есть раненые

10:50
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

По предварительным данным, погиб охранник школы

В одной из школ Ижевска в понедельник утром произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Во время уроков в школе №88 неизвестный мужчина в чёрном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу. По предварительным данным, убит охранник учебного заведения.

Шестеро  учеников пострадали. Сообщается, что устроивший стрельбу мужчина покончил с собой.

В МВД Удмуртии сообщили агентству РИА Новости, что информация о пострадавших уточняется.

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