В школе Ижевска произошла стрельба, есть раненые

По предварительным данным, погиб охранник школы

В одной из школ Ижевска в понедельник утром произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Во время уроков в школе №88 неизвестный мужчина в чёрном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу. По предварительным данным, убит охранник учебного заведения.

Шестеро учеников пострадали. Сообщается, что устроивший стрельбу мужчина покончил с собой.

В МВД Удмуртии сообщили агентству РИА Новости, что информация о пострадавших уточняется.

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