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Регионам выделят еще 3 млрд на модернизацию первичного звена здравоохранения

12:01
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Средства пойдут на приобретение свыше 1,5 тыс. единиц оборудования

Трудовые договоры граждан, призванных по мобилизации, не будут расторгнуты. За сотрудником сохранится рабочее место. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

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Правительство готовит и другие меры поддержки. По словам Татьяны Голиковой, все мобилизованные получат статус военнослужащих и соответствующие гарантии. Так, период прохождения службы будет включен в страховой стаж. Кроме того, будет предоставлено право на досрочный выход на пенсию. Вся информация для граждан по этой теме есть на портале "Объясняем.рф", работает и горячая линия.

Речь зашла и о других значимых вопросах, в том числе - о модернизации первичного звена здравоохранения.

"Принято решение направить в текущем году 46 регионам еще 3 млрд рублей на эти цели. Средства пойдут на приобретение свыше 1,5 тыс. единиц оборудования, в том числе УЗИ и рентгеновских аппаратов, других медицинских изделий. Будут закуплены также автомобили для перевозки пациентов и доставки им лекарств. Врачи и фельдшеры смогут выезжать на вызовы, что особенно актуально для удаленных территорий", - сообщил Мишустин.

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