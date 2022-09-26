Регионам выделят еще 3 млрд на модернизацию первичного звена здравоохранения

Средства пойдут на приобретение свыше 1,5 тыс. единиц оборудования
Трудовые договоры граждан, призванных по мобилизации, не будут расторгнуты. За сотрудником сохранится рабочее место. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Правительство готовит и другие меры поддержки. По словам Татьяны Голиковой, все мобилизованные получат статус военнослужащих и соответствующие гарантии. Так, период прохождения службы будет включен в страховой стаж. Кроме того, будет предоставлено право на досрочный выход на пенсию. Вся информация для граждан по этой теме есть на портале "Объясняем.рф", работает и горячая линия.
Речь зашла и о других значимых вопросах, в том числе - о модернизации первичного звена здравоохранения.
"Принято решение направить в текущем году 46 регионам еще 3 млрд рублей на эти цели. Средства пойдут на приобретение свыше 1,5 тыс. единиц оборудования, в том числе УЗИ и рентгеновских аппаратов, других медицинских изделий. Будут закуплены также автомобили для перевозки пациентов и доставки им лекарств. Врачи и фельдшеры смогут выезжать на вызовы, что особенно актуально для удаленных территорий", - сообщил Мишустин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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