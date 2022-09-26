Курс турецкой лиры обновил антирекорд

Турецкий Центробанк снизил ставку на аукционах недельного репо

В понедельник национальная валюта Турции ослабла до рекордного уровня в 18,44 турецкой лиры за доллар, сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что минувшую неделю лира закрыла на уровне 18,42 за доллар.

22 сентября турецкий Центробанк снизил ставку на аукционах недельного репо, что способствует ослаблению национальной валюты.

В начале августа стало известно, что инфляция в Турции в годовом исчислении составила 79,6%. Этот показатель является рекордным с 2002 года. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал инфляцию главной проблемой республики.

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