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Курс турецкой лиры обновил антирекорд

10:48
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Турецкий Центробанк снизил ставку на аукционах недельного репо

В понедельник национальная валюта Турции ослабла до рекордного уровня в 18,44 турецкой лиры за доллар, сообщает агентство Bloomberg.

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Уточняется, что минувшую неделю лира закрыла на уровне 18,42 за доллар.

22 сентября турецкий Центробанк снизил ставку на аукционах недельного репо, что способствует ослаблению национальной валюты.

В начале августа стало известно, что инфляция в Турции в годовом исчислении составила 79,6%. Этот показатель является рекордным с 2002 года. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал инфляцию главной проблемой республики.

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