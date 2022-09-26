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Кабмин готовит дополнительные меры для поддержки мобилизованных

11:13
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Россияне смогут вернуться на прежнее место работы

Власти разрабатывают дополнительные меры поддержки для призываемых на службу в рамках частичной мобилизации.

Об этом в понедельник, 26 сентября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что рабочее место за мобилизованным сотрудником будет сохранено. На его место работодатель может временно принять другого работника по срочному трудовому договору.

"Он (мобилизированный сотрудник - прим. ред.) сможет вернуться к своим привычным обязанностям на том же самом предприятии, что и до службы", - объяснил Мишустин.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что все выплаты призванному по мобилизации работнику должны быть сделаны работодателем к моменту приостановки трудового договора.

Все призванные по мобилизации получат статус военнослужащих и все положенные гарантии, кроме того, дополнительные социальные гарантии получат граждане с детьми до 14 лет.

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