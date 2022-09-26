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В результате стрельбы в школе Ижевска есть жертвы среди детей

11:08
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Подтверждена гибель охранника школы

В результате стрельбы в школе №88 Ижевска погиб охранник, также есть жертвы среди детей. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

Точное количество жертв стрельбы пока не называется.

Бречалов также сообщил, что нападавший, по предварительным данным, покончил с собой.

Нападение на школу №88 в Ижевске произошло в понедельник утром. Неизвестный проник в здание учебного заведения и открыл огонь.

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