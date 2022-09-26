В результате стрельбы в школе Ижевска есть жертвы среди детей

Подтверждена гибель охранника школы
В результате стрельбы в школе №88 Ижевска погиб охранник, также есть жертвы среди детей. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
Точное количество жертв стрельбы пока не называется.
Бречалов также сообщил, что нападавший, по предварительным данным, покончил с собой.
Нападение на школу №88 в Ижевске произошло в понедельник утром. Неизвестный проник в здание учебного заведения и открыл огонь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"