В результате стрельбы в школе Ижевска есть жертвы среди детей

Подтверждена гибель охранника школы

В результате стрельбы в школе №88 Ижевска погиб охранник, также есть жертвы среди детей. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

Точное количество жертв стрельбы пока не называется.

Бречалов также сообщил, что нападавший, по предварительным данным, покончил с собой.

Нападение на школу №88 в Ижевске произошло в понедельник утром. Неизвестный проник в здание учебного заведения и открыл огонь.

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