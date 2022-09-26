Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС

Он занимал эту должность с 2005 года
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постоянного представителя России при Евросоюзе.
Соответствующий указ подписан в понедельник, 26 сентября, и опубликован на официальном портале правовой информации.
Чижов занимал должность постпреда России при ЕС с 2005 года.
25 июля стало известно, что 68-летний Чижов уйдет на работу в Совет Федерации. Его предложили кандидатом в сенаторы от губернатора Карелии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"