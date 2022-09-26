Шестеро погибших, около 20 пострадавших: подробности стрельбы в ижевской школе

На месте происшествия работают Росгвардия, ФСБ и следователи

Шесть человек погибли и около 20 пострадали при нападении на школу, сообщает МВД по Удмуртии.

Среди погибших и раненых есть дети. Неизвестный мужчина убил охранника и открыл стрельбу в здании учебного заведения. Затем покончил с собой. Личность нападавшего сейчас устанавливают.

Из школы эвакуировали учеников и сотрудников. Здание оцеплено. На месте работают Росгвардия, ФСБ и следователи. По поручению главы Минздрава в Ижевск направили группу медицинских специалистов из федеральных центров.

"Сейчас закончилась эвакуация. Сам застрелился. Информацию будем сверять с коллегами из ФСБ и здравоохранения. Здание оцеплено. Работают ФСБ, Росгвардия, следственные органы на объекте", - сообщил глава региона Александр Бречалов.

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