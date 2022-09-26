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Путин и Лукашенко встретились в Сочи

11:49
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Обсуждают экономику и ситуацию в регионе

Сегодня в Сочи Владимир Путин проводит переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Российский лидер подчеркнул, что договорённость об отдельной встрече была достигнута ещё на саммите ШОС в Самарканде, чтобы более подробно обсудить вопросы двустороннего характера.

В повестке - темы, связанные с ситуацией в регионе, безопасностью и экономикой. Речь пойдёт и о сотрудничестве в рамках Союзного государства.

"Мы совсем недавно встречались с вами в Самарканде и планировали там обсудить вопросы двустороннего характера, прежде всего, конечно, в экономике, да и не только, в сфере безопасности. Но работа в Самарканде была действительно напряженной, очень много было контактов с коллегами. А у нас всё-таки достаточно большой объём проблем, которые мы должны обсудить, и мы с вами договорились увидеться отдельно, здесь в Сочи. Поэтому я очень рад, что вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам, которые мы с вами планировали ещё в Самарканде обсуждать", - сказал Путин.

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