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Турция отказалась признать итоги референдума в ЛДНР, Херсоне и Запорожье

11:56
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Аналогичная ситуация и с Крымом

Турция не признает вступление ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Об этом в понедельник, 26 сентября, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс- конференции в Токио.

"Мы заявляли и заявляем России, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины", - сообщил он (цитата по ТАСС).

В ходе своего выступления Чавушоглу добавил, что конфликт на Украине должен быть завершен справедливо для Киева.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно, напоминает РИА Новости. 

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