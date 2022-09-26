В России с коронавирусом госпитализировали 1526 человек

Скончались 85 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1526 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 26 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 40188 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 44257 человек, скончались 85 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2438 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 197. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 2470 человек, в Московской области – 818.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 20833109 случаев заболевания, зарегистрировано 386842 летальных исхода.

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