СКР сообщил о девяти погибших в результате стрельбы в ижевской школе

Информация о погибших и раненых уточняется

В результате стрельбы в ижевской школе, по предварительным данным, погибли девять человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Среди погибших - пятеро детей, двое учителей и два охранника. Кроме того, есть раненые. Точная информация о погибших и раненых уточняется.

"Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается", - сообщили в СКР.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета.

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