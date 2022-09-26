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СКР сообщил о девяти погибших в результате стрельбы в ижевской школе

12:00
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Информация о погибших и раненых уточняется

В результате стрельбы в ижевской школе, по предварительным данным, погибли девять человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Среди погибших - пятеро детей, двое учителей и два охранника. Кроме того, есть раненые. Точная информация о погибших и раненых уточняется.

"Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается", - сообщили в СКР.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета.

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