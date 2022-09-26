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ВС России уничтожили сто боевиков "Иностранного легиона" под Святогорском

12:20
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Это в ДНР

Российская авиация уничтожила порядка 100 наемников и националистов "Иностранного легиона" в ДНР.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Высокоточный удар был нанесен по пунктам временной дислокации в районе населенного пункта Святогорск.

"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации "Иностранного легиона" и подразделений националистических формирований <…> ликвидировано до 100 боевиков", - сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, ВС России нанесли ракетный удар по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр (ДНР).

"Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и более 40 получили ранения. Выведены из строя восемь единиц специальной военной техники", - добавил Конашенков.

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