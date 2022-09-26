Путин потребовал от Запада уважать Россию

В понедельник российский лидер встречается с белорусским коллегой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным в Сочи в понедельник заявил, что будущее Запада - с Россией, передает "Интерфакс".
"Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем купить, технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения", - сказал белорусский лидер.
"И с уважением к нам относиться", - добавил Путин.
"А без этого мы с ними вообще разговаривать не будем. Унижения никто терпеть не будет", - ответил Лукашенко.
Он уточнил, что "унижения никто не потерпит".
Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"