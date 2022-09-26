Вице-мэр Ракова: телемедицина освободила москвичей от 600 тысяч лишних визитов в поликлиники

Врачи провели консультации уже для 380 тысяч пациентов

Телемедицинские технологии избавили 380 тысяч москвичей от 600 тысяч лишних визитов в поликлиники с февраля этого года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В феврале этого года во время "омикрона" мы внедрили сервис телемедицины в формате "врач-пациент" в московских поликлиниках для пациентов с диагнозом ОРВИ и COVID-19. Это позволило нам не допустить перегрузки амбулаторного звена и обеспечить всех, кому это было нужно, медицинской помощью", - сказала Ракова.

В будущем планируется расширять области применения телемедицины в столице, отметила вице-мэр.

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