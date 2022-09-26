Временный пункт мобилизации начал работу в Музее Москвы

Еще один пункт мобилизации появится в Театре Виктюка

В Музее Москвы начал работу временный пункт мобилизации. Там будет проводится мобилизация Центрального административного округа, он сведен из трех военных комиссариатов: Тверской, Замоскворецкий и Красносельский.

"Люди будут разделены на три потока. Сюда сведены медицинская комиссия и социальные работники. Также тут работают психологи для адаптации граждан к новым условиям выполнения задач", - рассказал сотрудник временного пункта.

Еще один временный пункт мобилизации будет открыт в Театре Романа Виктюка.

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