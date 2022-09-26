Бочкарев: началась проходка второго тоннеля на перегоне "ЗИЛ" - "Крымская" Троицкой линии метро

Перспективная Троицкая линия метро длиной порядка 40 км пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что спустя месяц после старта первой тоннелепроходки между станциями "ЗИЛ" и "Крымская" на центральном участке перспективной Троицкой линии приступили к строительству второго, левого тоннеля данного перегона.

Шестиметровому тоннелепроходческому щиту "София" предстоит пройти порядка 1770 метров на глубине до 28 метров, уточнил замглавы города.

Как отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, "София" ведет работу в сложных геологических условиях.

"Трасса тоннеля пролегает в мягкопластичных суглинках и водонасыщенных песках средней крупности под руслом Москвы-реки, действующими тоннелями Серпуховско-Тимирязевской линии подземки, путями МЖД Павелецкого направления между платформами Тульская и Верхние котлы, а также под соединительной веткой с МЦК", – пояснил он.

По словам руководителя инжинирингового холдинга, ранее щит "София" использовался на Большом кольце столичной подземки при строительстве оборотных тупиков за станцией "Деловой центр".

Кравцов также указал, что на центральном участке Троицкой ветки работы ведут еще четыре 6-метровых тоннелепроходческих щита.

"Уже пройден правый тоннель между станциями "Вавиловская" и "Новаторская", ТПМК "Людмила" завершает проходку левого тоннеля на этом перегоне, "Вавиловскую" и "Академическую" соединяют ТПМК "Марина" и "Ольга", а соседний правый тоннель от станции "ЗИЛ" к "Крымской" прокладывает ТПМК "Александра", - сказал он.

Перспективная Троицкая линия метро длиной порядка 40 км пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы и соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк.

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