Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 13 человек

Среди них - семеро детей

Число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек, среди них семеро детей.

Об этом в понедельник, 26 сентября, заявили в Следственном комитете. Ранее сообщалось о девяти погибших (пятеро детей, двое учителей и два охранника).

"По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе 6 взрослых и 7 несовершеннолетних. Ранены 14 детей и 7 взрослых", - уточнили в СК (цитата по ТАСС).

Трагедия произошла утром 26 сентября в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске. Мужчина открыл стрельбу в здании, а затем покончил с собой. Как сообщили в СК, нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Его личность в настоящий момент устанавливается.

Возбуждено уголовное дело. В Ижевске объявлен трехдневный траур.

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