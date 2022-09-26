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Канцлер ФРГ Шольц подхватил ковид

12:42
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Болезнь протекает в легкой форме

Канцлер Германии Олаф Шольц заразился коронавирусом.

О том, что глава правительства сдал положительный тест на COVID-19, стало известно в понедельник, 26 сентября. Как сообщает агентство DPA, болезнь протекает в легкой форме, у 64-летнего канцлера симптомы простуды.

Ранее Шольц назвал опасным шагом поставлять танки на Украину. Он отметил, что не хотел бы обострять и без того накаленную обстановку между Россией и НАТО.

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