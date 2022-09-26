Спортивным директором "Спартака" стал британец

Специалист владеет русским языком

Московский футбольный клуб "Спартак" сообщил о назначении нового спортивного директора.

"52-летний англичанин Пол Эшуорт назначен новым спортивным директором "Спартака", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Эшуорт работал в качестве тренера юниорских команд, а также возглавлял латвийский "Вентспилс", был исполнительным директором казахстанского клуба "Астана", в 2005 году - спортивным директором в "Ростове".

Специалист владеет русским языком.

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