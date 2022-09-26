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"Бывший ученик": установлена личность напавшего на школу в Ижевске

13:11
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

В его доме проходит обыск

Следователи установили личность напавшего на школу в Ижевске.
Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 13 человек

Это бывший ученик Артем Казанцев, 1988 года рождения. Он уроженец Ижевска, говорится в сообщении СКР.

На данный момент по месту его жительства проходят обыски, проверяется приверженность Казанцева неофашистским взглядам и нацистской идеологии. Во время нападения он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву.

"Изучаются личность нападавшего, его взгляды и окружение", - сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла утром 26 сентября в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске. Бывший ученик открыл стрельбу в здании, а затем покончил с собой. Погибли 13 человек, в том числе семеро детей. Ранены 14 детей и 7 взрослых.

Возбуждено уголовное дело. В Ижевске объявлен трехдневный траур.

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