"Бывший ученик": установлена личность напавшего на школу в Ижевске

В его доме проходит обыск

Следователи установили личность напавшего на школу в Ижевске.

Это бывший ученик Артем Казанцев, 1988 года рождения. Он уроженец Ижевска, говорится в сообщении СКР.

На данный момент по месту его жительства проходят обыски, проверяется приверженность Казанцева неофашистским взглядам и нацистской идеологии. Во время нападения он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву.

"Изучаются личность нападавшего, его взгляды и окружение", - сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла утром 26 сентября в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске. Бывший ученик открыл стрельбу в здании, а затем покончил с собой. Погибли 13 человек, в том числе семеро детей. Ранены 14 детей и 7 взрослых.

Возбуждено уголовное дело. В Ижевске объявлен трехдневный траур.

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