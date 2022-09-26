"Прощай, мама": что известно о трагедии в ижевской школе, где произошла стрельба

Количество жертв увеличилось до 13 человек - среди них семь детей

Количество жертв нападения на школу в Ижевске увеличилось до 13 - среди них семь детей. Еще 14 учеников и семь сотрудников ранены. Это предварительные данные Следственного комитета. Большинство раненых уже прооперировано. Вооруженный мужчина открыл стрельбу, затем покончил с собой. Уже установлено, что нападавший был выпускником этой школы. В его квартире сейчас проводят обыск. В Удмуртии объявлен траур. Соболезнования семьям погибших выразил Владимир Путин.

Здание 88-й школы сейчас оцеплено, перекрыта улица рядом с учебным заведением. Для оказания психологической помощи и информационной поддержки в Ижевске открыта горячая линия - 8(3412)51-45-50. На месте работают все спецслужбы: полиция, Росгвардия, Следственный комитет, МЧС.

Помощь раненым оказывают 14 бригад скорой помощи. Организованы телемедицинские консультации. В Ижевск направлены специалисты Минздрава и МЧС. Туда же вылетели министры здравоохранения и просвещения.

Первое время после трагедии царила паника, обезумевшие от ужаса родители пытались разыскать своих детей и увести их в безопасное место.

Сообщения о стрельбе в ижевской школе начали поступать около 10 утра. На место сразу выехали восемь групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. В течение дня информация по погибших и раненым обновляется.

Изначально было известно о девяти жертвах. Затем их количество возросло.

"По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних. Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой. На данный момент установлено, что он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву", - сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Когда вооруженный двумя переделанными под боевые травматическими пистолетами мужчина разгуливал по школе и палил по живым мишеням, часть детей пряталась в классах, под партами. И писали родителям.

"Дочка написала в вайбере и ватсапе: "Прощай, мама, я тебя очень люблю". Я думала, это шутка. Позвонила в МЧС, мне сказали, такой вызов был", - рассказывает Ольга Степанова.

По словам школьников, им казалось, что стреляют отовсюду, из разных частей здания. Некоторые до сих пор с трудом говорят о том, что пережили.

"Страшно всем, кричали, паниковали, в закрытом кабинете сидели, били по нашей двери. Металлическим чем-то, пистолетом, скорее всего", - говорят дети.

Организованная эвакуация началась, когда на место прибыли спецслужбы.

"Все сразу побежали, нас повели по правому крылу, выходили. Там были остатки магазинов, туфли чьи-то, ступени все в крови. Очень испугались. Долго сидел, трясся", - продолжают очевидцы.

Следственный комитет установил личность стрелявшего - 34-летний Артем Казанцев, выпускник этой же школы. У него дома проводят обыски, изучают соцсети и окружение. Проверяют приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии.

"Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел террористический акт, устроенный лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

После трагедии в Ижевске вновь возник вопрос о необходимости пересмотреть эффективность охраны образовательных учреждений. А в Удмуртии с сегодняшнего дня объявлен четырехдневный траур по погибшим.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский, "ТВ Центр"

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