Собянин оценил ход строительства детско-взрослой поликлиники в районе Свиблово

Готовность объекта составляет уже 90%

На северо-востоке Москвы в районе Свиблово идет строительство детско-взрослой поликлиники. Площадку сегодня посетил Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Это четырехэтажное здание с цокольным пространством. Оказание медпомощи там организуют в соответствии с новым московским стандартом. Зонирование помещений выполнят так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема максимально комфортным. Например, наиболее посещаемые кабинеты разместят на первом этаже.

Пациентами поликлиники станут почти 70 тысяч жителей Свиблово. Готовность объекта составляет уже 90%.

"Здесь, в Свиблове, строим новую поликлинику. Площадь - 11 тысяч квадратных метров, что в три-четыре раза больше, чем те поликлиники, которые сюда переезжают, - и детская, и взрослая. И детское, и взрослое население Свиблова будут обслуживаться в современной клинике по всем московским стандартам. Возможности и по диагностике, и по лечению, и по набору врачей, которые здесь будут находиться, будут значительно лучше", - отметил глава города.

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