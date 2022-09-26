Врачи Склифа спасли пациента с аневризмой брюшной аорты

Артерия вместо обычных двух сантиметров в диаметре стала толще в восемь раз

Врачам Института имени Склифосовского удалось спасти пациента с опасным диагнозом - аневризма брюшной аорты. У мужчины все началось с дискомфорта в области живота, но постепенно боль стала такой сильной, что начали отказывать ноги. Медлить с операцией было нельзя, любое неловкое движение могло оказаться последним.

В свои 64 года заядлый охотник и рыбак Тагир Амрахов ведет активный образ жизни. Этим летом, в очередной раз забрасывая спиннинг, вдруг почувствовал дискомфорт в области живота. И с каждым днем боли становились сильнее.

"Ступить ногой не мог правой. Отказывало все полностью. Боли были адские. Невозможно", - вспоминает он.

Сначала врачи подозревали, что это грыжа. В родном Дербенте мужчине сделали компьютерную томографию. Исследование показало: артерия вместо обычных двух сантиметров в диаметре стала толще в восемь раз и практически полностью заняла брюшную полость. Такая аневризма стала просто опасна для жизни. Любое неловкое движение грозило летальным исходом.

"Может быть, человек переволновался. По телефону что-то сказали неприятное. Физическая нагрузка. Если это патологическое образование разорвется, то человек погибает в течение пяти минут", - отметил Александр Макаревич, сердечно-сосудистый хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Оперировать пенсионера направили именно туда. Даже минутное промедление несло реальную опасность. Хирурги действовали не просто точно, но и максимально быстро. Для того чтобы установить пациенту искусственный протез, пришлось на два часа полностью остановить кровообращение брюшной аорты.

"В данной ситуации первое, что может быть, это нарушение функции почек, так как пережимались почечные артерии. А второе - это ишемия и внутренних органов, и конечностей", - объяснил Игорь Михайлов, заведующий неотложным отделением сердечно-сосудистой хирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Эту методику разработали и успешно применяют в НИИ имени Склифосовского более 10 лет. 600 пациентов уже получили экстренную помощь, которая спасла им жизни. Спустя всего две недели после операции, Тагир Амрахов уже строит планы.

"Завтра у сестры день рождения. Она живет здесь, в Лобне. Думаю попроситься и успеть", - говорит он.

А дальше - поезд в Дагестан и снова любимые рыболовные снасти.

Иван Колесников, Вадим Тищенко, Александр Михайлов, "ТВ Центр"

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