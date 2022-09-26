В Москве стартовал финал проекта "Цех драматургов"

Из почти 800 заявок в финал вышли лишь восемь
"Цех драматургов" - фестиваль с таким названием проходит сейчас на сцене электротеатра "Станиславский".
Зрителям показывают современные пьесы, которые поставили молодые режиссёры. Авторы прошли сложный конкурсный отбор. Из почти 800 заявок в финал вышли лишь восемь. Разумеется, дебютантам почти полгода помогали доработать литературный материал опытные педагоги. Так что происходящее на сцене - это не графоманство, а действительно профессиональная работа.
Победителей наградят, каждый получит по миллиону рублей на реализацию своих идей.
"Несколько работ я бы сейчас могла бы взять снимать короткометражки те же самые. И я уверена, что мои коллеги из жюри, которые являются специалистами по театральному делу, наверняка для себя тоже выбрали каких-то фаворитов, которых мы определим за эти несколько дней основного конкурса", - отметила Наталья Клибанова, продюсер и член жюри.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"