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В Москве стартовал финал проекта "Цех драматургов"

15:00
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Из почти 800 заявок в финал вышли лишь восемь

"Цех драматургов" - фестиваль с таким названием проходит сейчас на сцене электротеатра "Станиславский".

Зрителям показывают современные пьесы, которые поставили молодые режиссёры. Авторы прошли сложный конкурсный отбор. Из почти 800 заявок в финал вышли лишь восемь. Разумеется, дебютантам почти полгода помогали доработать литературный материал опытные педагоги. Так что происходящее на сцене - это не графоманство, а действительно профессиональная работа.

Победителей наградят, каждый получит по миллиону рублей на реализацию своих идей.

"Несколько работ я бы сейчас могла бы взять снимать короткометражки те же самые. И я уверена, что мои коллеги из жюри, которые являются специалистами по театральному делу, наверняка для себя тоже выбрали каких-то фаворитов, которых мы определим за эти несколько дней основного конкурса", - отметила Наталья Клибанова, продюсер и член жюри. 

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