Больше красок: ученики расписали стены школы на юго-востоке Москвы

Эскизы согласовали с преподавателями

На юго-востоке Москвы ученики раскрасили стены школы. Динозавры, обитатели океана, фрукты, геометрические фигуры - все, что подсказало воображение. И никто авторов за это не ругал. Наоборот - похвалили! В рисунках есть своя логика и, определенно, глубокий смысл.

Чтобы дети не рисовали и не писали где попало и что попало, нужно отдать им под творчество стену в школе. Возглавить и направить креативную энергию в нужное русло. Вдохновила детей на такое общественно-полезное творчество Анна - педагог дополнительного образования. Занимаются ученики с разной подготовкой, выбор рисунка зависит от многого: конкретного места в школе (нельзя же просто взять и нарисовать геометрические фигуры рядом с кабинетом музыки), взгляда педагога и руководства школы и мнения самих детей.

В группе царит демократия - все решения принимаются путём голосования.

"Один проект занимает от месяца - смотря, насколько это большой проект - от месяца до полугода. Мы подбираем с девочками эскизы, выбираем сюжеты, согласовываем эскизы с преподавателями", - отметила Анна Синявская, педагог дополнительного образования столичной школы № 2089.

Эту лестницу с обитателями глубин расписывали под чутким руководством учителя биологии. Все до последнего плавника - как по учебнику. Возможно, кто-то в память о родной школе под впечатлением от настенного творчества захочет стать океанографом, аквалангистом или моряком.

А как оформить эту локацию в другом крыле здания, консультировал учители истории. Все начинается с динозавров, продолжается сценами жизни древних египтян и греков, а на втором этаже начинается история России . Сейчас рисуют пушкарей на Бородинском поле. Историческая лестница еще не закончена, но уже можно понять, что будет на ней изображено дальше: водружение знамени победы над Берлином, парад на Красной площади, рядом - достижения науки. А что будет на самом верху - покажет время.

Руководство школы тоже довольно. Ведь кроме эстетической здесь есть и воспитательная составляющая.

"Пространство, которое было, оно, конечно же, не сравнимо с тем, что вы сейчас можете увидеть. Мы видим исторический план на наших стенах, биологию, детское творчество, сказки и мультфильмы. То, чем занимаются ребята под руководством педагога, это имеет и большое воспитательное значение - никогда не захочется испортить ту стену, которую украсил своими руками", - отметил директор школы Александр Артемьев.

В школе практически нет чистой стены. Столовую, например, украшают большие и яркие фрукты. В таком оформлении дети даже манную кашу будут есть с удовольствием .

Александра Панина, Константин Чурашов, Даниил Егоров, "ТВ Центр"

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